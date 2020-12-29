РФПИ планирует начать производство вакцины «Спутник V» в Китае

https://static.news.ru/photo/ce53423c-49d8-11eb-9fc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Юлия Бубнова/ТАСС

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведёт переговоры с одной из китайских фармакологических компаний о начале производства российской вакцины против COVID-19 «Спутник V» в Китае, заявил в ходе пресс-конференции посол РФ в КНР Андрей Денисов.

РФПИ, выступающий в данном случае представителем российской стороны, ведёт переговоры с одной из китайских фармакологических компаний — она называется Tibet Rhodiola Pharmaceutical, — отметил Денисов, слова которого приводит ТАСС.

Он также добавил, что переговоры затрагивают не только коммерческие вопросы, но и целый круг технических и организационных вопросов. Вопрос производства вакцины обсуждается непросто, однако уже наметился определённый прогресс. Известно, что Tibet Rhodiola Pharma намерена произвести как минимум 40 млн комплектов вакцины «Спутник V».

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.

Ранее NEWS.ru писал, что глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу рассказал о сотрудничестве Турции и России по вакцине от коронавируса «Спутник V».

По его словам, во время заседания совета министров, прошедшего 28 декабря, министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что соответствующая работа «идёт в нормальном русле».