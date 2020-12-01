РФ и страны ОДКБ прорабатывают вопрос о поставке российских вакцин

Москва обсуждает с другими странами ОДКБ возможность поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и её совместного производства. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе саммита.
Прорабатываются вопросы поставок в государства ОДКБ российской вакцины «Спутник V» и её возможного совместного производства в ваших странах, — сказал он.
При этом российский лидер добавил, что это касается и других вакцин, созданных в РФ.
«Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) является первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. В настоящее время проходят её пострегистрационные испытания.
В середине октября была зарегистрирована вторая отечественная вакцина — «ЭпиВакКорона», созданная специалистами центра «Вектор». В настоящее время они работают ещё над тремя препаратами.
В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова.
Ранее NEWS.ru писал, что в Кремле назвали абсолютным приоритетом обеспечение вакциной россиян. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, именно на это ориентированы производители.