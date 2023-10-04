Ресторатор Миронов заявил о необходимости привлечь в РФ новых мигрантов Ресторатор Миронов: России необходим приток мигрантов для пополнения резервов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России исчерпаны резервы рабочей силы, в связи с чем необходимо срочно привлечь в страну новых мигрантов, заявил в интервью NEWS.ru председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов. Он предсказал соответствующие изменения в миграционной политике в самое ближайшее время.

Дефицит кадров есть. И не только в ресторанной отрасли, а везде. У меня есть знакомые, у которых швейное производство, стройки. Любая развитая страна, в которой нарастает производство, нуждается в притоке кадров. Его надо обеспечить, надо менять миграционную политику, — заявил Миронов.

По его словам, бизнес-омбудсмен Борис Титов уже выступал с подобной инициативой, которая должна быть реализована в обозримом будущем.

Своя рабочая сила уже исчерпана. И тезис «платите больше» не работает. Он ущербный. Нет нигде лавочки, где сидят люди, которые только и ждут, когда поднимут зарплату, чтобы пойти на работу. Их физически нет, они все работают, — рассказал Сергей Миронов

В конце сентября уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что уровень преступности среди мигрантов не выше, чем в среднем по стране, а среди приезжих из Юго-Восточной Азии она, скорее всего, будет еще ниже. По его мнению, привлечение мигрантов необходимо для обеспечения роста ВВП России. Он напомнил, что многие предприятия в России не могут полноценно развиваться из-за нехватки рабочих рук.