https://static.news.ru/photo/fd31d60e-4ca4-11ea-9ba7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналистка ГТРК «Камчатка» Александра Новикова, оказавшаяся в центре «скандала» после репортажа об индексации льгот, продолжает исполнять свои обязанности. Об этом заявил директор телеканала Алексей Костылев. По его словам, решение по поводу случившегося руководством уже принято.

Сегодня Александра работает, в частности делает сюжет о «Дальневосточной ипотеке», — сообщил он в беседе с РИА Новости, пояснив, что меры будут приняты, однако это не значит, что они будут направлены против журналистки.

Об инциденте стало известно 10 февраля. Ведущая Александра Новикова не смогла сдержать смех, зачитывая сообщение о повышении социальных выплат. При этом она заявила, что до последнего пыталась сдержаться. Инцидент не попал в эфир, так как произошёл во время записи программы. Однако его «слил» в Интернет кто-то из технической бригады.

Позднее видео прокомментировал директор камчатского филиала ВГРТК Алексей Костылев. Он подчеркнул, что имя человека, который выложил ролик в Сеть, руководству телеканала уже известно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущий Владимир Соловьёв поставил под сомнение правдивость видеозаписи, на которой ведущая программы «Вести» смеётся над льготами. По его словам, видеозапись «выглядит странно и вполне может быть неправдой». Соловьёв уверен, что будет проведена проверка, но сомневается, что кого-то уволят.