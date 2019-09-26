https://static.news.ru/photo/09ddbdc8-e071-11e9-9471-fa163e074e61_660.jpg Фото: скриншот Татар-информ/youtube

Российский журналист и полиглот Дмитрий Петров разработал уроки быстрого изучения татарского языка. Проект запустили в Татарстане, рассказал руководитель пресс-службы главы региона Эдуард Хайруллин. Чиновник стал одним из участников образовательной программы.

Первая серия из 24 вышла на сайте YouTube . Среди гостей передачи: глава Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов, рэпер из Нигерии Дэвид Олисе, студентка, дизайнер интерьеров и другие. Всего восемь человек.

Я из Нигерии, но, возможно, я тоже из Татарстана, я не знаю, — с юмором прокомментировал своё присутствие в студии музыкант.

Лекции проходят интерактивно — в формате диалога. Эпизоды записывались на местном телевидении. Параллельно все выпуски покажут в Сети.

Сам Хайруллин рассказал, что вырос в городе и не освоил татарский на приемлемом уровне, а занятия с преподавателями не дали возможности прочувствовать язык. Тогда решил пригласить человека со стороны, способного «разобрать язык на части и преподнести его обучающимся».

Я обратился к Петрову, и он, на мой взгляд, сумел это сделать — по крайней мере восемь человек — мы учились, — цитирует его ТАСС .

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