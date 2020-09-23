Рэпер Эллей признал вину по делу о ДТП в Москве

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Эльмин Гулиев, известный как рэпер Эллей, 23 сентября признал в суде вину по уголовному делу о ДТП на Остоженке в Москве.

Признаю свою вину. Но опьянения не было никакого. Я не согласен. Не хотел бы оказаться под арестом, — отметил музыкант.

Следователь заявил в суде, что в крови Гулиева были обнаружены каннабиноиды.

Ранее в МВД сообщили, что водитель автомобиля Infiniti, сбившего троих человек в центре Москвы, в момент ДТП был в состоянии наркотического опьянения. В связи с этим силовики решили переквалифицировать обвинение на более тяжкое. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Изначально дело было открыто по статье о нарушении правил эксплуатации транспортных средств, которая предусматривает до семи лет лишения свободы.

ДТП на улице Остоженка произошло вечером 21 сентября. Автомобиль Infiniti, которым управлял 26-летний рэпер Эльмин Гулиев, столкнулся с Mercedes и вылетел на тротуар, сбив двух женщин и мужчину. Все пострадавшие получили тяжёлые травмы, писал NEWS.ru.