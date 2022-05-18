РЭО запустил конкурс по созданию марки на тему экологии и отходов

Фото vk.com/itcmarka

Российский экологический оператор (РЭО) и акционерное общество «Марка» запустили открытый конкурс, в рамках которого участники должны создать эскиз почтовой марки на тему экологии. Авторам лучших работ заплатят, а по их макетам изготовят тираж почтовых марок и конвертов, пишет «360».

Работы принимаются в двух номинациях — почтовая марка и изображение для почтового конверта. Участвовать могут как профессиональные художники, так и любители, дизайнеры, студенты, выпускники творческих учебных заведений. Это также может быть либо индивидуальный, либо коллективный проект, — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Основная задача конкурса — популяризация экологической модели поведения, раздельного сбора отходов и осознанного потребления. Буцаев напомнил, что к 2030 году в России необходимо научиться сортировать все твёрдые коммунальные отходы, а захоронение мусора на полигонах снизить на 50%.

Ранее РЭО призвал туристические регионы развивать системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Денис Буцаев также напомнил туристам о необходимости убирать за собой мусор и по возможности его сортировать.