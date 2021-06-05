Ректор ВШЭ раскрыл «колоссальную социальную роль» ЕГЭ

https://static.news.ru/photo/dcc0b87e-c618-11eb-bef0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) выполнил колоссальную социальную роль, вернув ощущение справедливости огромному числу людей, заявил на полях ПМЭФ-2021 ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов. Он вспомнил, как при советской власти в вузы Санкт-Петербурга почти две трети студентов приезжали из других городов. К началу 2000-х такую же долю составляли уроженцы мегаполиса, а в последние годы ситуация вернулась к прежней модели, рассказали NEWS.ru в ВШЭ.

Нынешнюю ситуацию, когда в вузы поступают до 45% юношей и девушек, что втрое больше, чем в советские годы, Ярослав Кузьминов назвал достижением новой России. Это значит, что они хотят подниматься выше по социальной лестнице, строить карьеру. По его словам, существует несколько путей повышения эффективности и справедливости системы приёма в вузы. Например, возможность нескольких попыток сдачи ЕГЭ.

Важным дополнением нынешней системы [образования] может стать портфолио достижений ученика в самых разных сферах. Мы можем делать его совершенно прозрачным. Родитель может пойти в МФЦ и подать заявку, что ребёнок выиграл олимпиаду по шахматам, — отметил Кузьминов.

Улучшить процедуру приёма в вузы он предложил расширением окна предметных олимпиад. Существующую систему подобных конкурсов ректор ВШЭ назвал лучшей в мире. Однако, по его словам, нет олимпиад по инженерии, медицине и многим дисциплинам, связанным с сельским хозяйством, что сузит отбор талантливых абитуриентов.

Ранее стало известно, что от отмены единого государственного экзамена (ЕГЭ) выиграют больше всего высшие учебные заведения России. Об этом написал профессор Финансового университета при правительстве РФ доктор экономических наук Игорь Аглицкий в колонке «Независимой газеты».