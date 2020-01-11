https://static.news.ru/photo/f72a0bd8-3533-11ea-b4d5-fa163e074e61_660.jpg Виктор Садовничий Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий считает, что факультеты, которые готовят специалистов в области математики, информатики, цифровой экономики и искусственного интеллекта, будут самыми востребованными среди абитуриентов МГУ в 2020 году.

В данный момент, мне кажется, очень большой спрос на информатиков, математиков, специалистов, связанных с цифровой экономикой, интеллектуальными системами, искусственным интеллектом. И такие факультеты будут самыми популярными, — цитирует ТАСС Садовничего.

Он также подчеркнул, что спрос меняется в зависимости от вызовов общества. В настоящее время, по его мнению, сформировался запрос на естественно-научные дисциплины.

Как писал NEWS.ru, после переназначения ректором МГУ Виктор Садовничий подписал приказ, согласно которому студенты, аспиранты и ординаторы очной формы обучения в декабре 2019 года получили стипендию в тройном размере. Для тех, кто справится с экзаменами во время сессии на «отлично» и «хорошо», предусмотрено чуть больше девяти тысяч рублей, для тех, кто на «отлично» — 9,8 тысячи рублей. Социальная стипендия за декабрь установлена в размере 11,7 тысячи рублей. Аспирантам выдадут почти 9,8 тысячи рублей, ординаторам — 17,4 тысячи рублей. Как следует из положения вуза, в 2019 году стипендия студентам с оценками «хорошо» и «отлично» составляла 2,9 тысячи рублей, а отличники получали почти 3,2 тысячи рублей.