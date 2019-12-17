Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий подписал приказ, согласно которому студенты, аспиранты и ординаторы очной формы обучения в декабре 2019 года получат стипендию в тройном размере.
Для тех, кто справится с экзаменами во время сессии на «отлично» и «хорошо», предусмотрено чуть больше девяти тысяч рублей, для тех, кто на «отлично» — 9,8 тысячи рублей. Социальная стипендия за декабрь установлена в размере 11,7 тысячи рублей. Аспирантам выдадут почти 9,8 тысячи рублей, ординаторам — 17,4 тысячи рублей.
Как следует из положения вуза, в 2019 году стипендия студентам с оценками «хорошо» и «отлично» составляла 2,9 тысячи рублей, а отличники получали почти 3,2 тысячи рублей. В пресс-службе МГУ пояснили, что решение увеличить вознаграждение вызвано желанием ректора поощрить успешно обучающихся студентов,
Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин переназначил Виктора Садовничего ректором Московского государственного университета на следующие пять лет.
Незадолго до этого работники и студенты МГУ опубликовали петицию с требованием вернуть выборность ректоров, обеспечить право самостоятельно утверждать устав университета, а также создать нормальные условия для обучения и научных исследований.
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