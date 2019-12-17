https://static.news.ru/photo/28fef182-20da-11ea-9e7b-fa163e074e61_660.jpg Виктор Садовничий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий подписал приказ, согласно которому студенты, аспиранты и ординаторы очной формы обучения в декабре 2019 года получат стипендию в тройном размере.

Для тех, кто справится с экзаменами во время сессии на «отлично» и «хорошо», предусмотрено чуть больше девяти тысяч рублей, для тех, кто на «отлично» — 9,8 тысячи рублей. Социальная стипендия за декабрь установлена в размере 11,7 тысячи рублей. Аспирантам выдадут почти 9,8 тысячи рублей, ординаторам — 17,4 тысячи рублей.

Как следует из положения вуза, в 2019 году стипендия студентам с оценками «хорошо» и «отлично» составляла 2,9 тысячи рублей, а отличники получали почти 3,2 тысячи рублей. В пресс-службе МГУ пояснили, что решение увеличить вознаграждение вызвано желанием ректора поощрить успешно обучающихся студентов, уточняет РБК. По словам двух источников издания в университете, повышенный оклад получили также сотрудники.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин переназначил Виктора Садовничего ректором Московского государственного университета на следующие пять лет.

Незадолго до этого работники и студенты МГУ опубликовали петицию с требованием вернуть выборность ректоров, обеспечить право самостоятельно утверждать устав университета, а также создать нормальные условия для обучения и научных исследований.