Кому достались рекордные расходы бюджета

Расходы консолидированного бюджета России, включая внебюджетные социальные фонды, в 2020 году оказались рекордными за всю историю Российской Федерации, сообщал РБК со ссылкой на исследование ведущего научного сотрудника Центра развития НИУ ВШЭ Андрея Чернявского. В беседе с NEWS.ru Чернявский объяснил, на что в основном были потрачены деньги и почему рекордные социальные расходы всё ещё недостаточны.

— Какие слои населения получили больше, а какие — меньше средств из этих рекордных расходов, отчасти вызванных пандемией?

— Я когда это писал, смотрел на функциональную структуру расходов бюджета и опирался только на неё. Со слоям населения в этом смысле хуже, конечно. Я не социальщик. Если же брать функциональные статьи расходов, то в прошлом году это здравоохранение получило дополнительно большие деньги. Социальные расходы выросли. Еще есть большой раздел «Национальная экономика». По нему тоже было выделены значительные средства.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— А что подразумевают под «национальной экономикой»?

— Речь идёт о поддержке различных отраслей регионов. В прошлом году, как известно, некоторые отрасли получили поддержку государства. Был поддержан малый бизнес, хотя это как бы не отрасль. Думаю, что об этих мерах всем хорошо известно. Ещё некоторую поддержку получил транспорт. Отрасли, особо пострадавшие от пандемии, например, туризм, получили поддержку. Не совсем уверен, получил ли отдельно гостиничный бизнес. Так или иначе, если мы говорим про отрасли, то все равно поддержка в основном шла с уровня федерального бюджета. Регионы из своих бюджетов в основном поддерживали социалку и опять же здравоохранение.

— Это связано с наличием строгих правил на тему кто, что, когда поддерживает?

— Нет, строгих правил таких нет. Дело в том, что у федерального бюджета больше ресурсов и возможностей. Региональные бюджеты в большей степени ориентированы на социальные расходы, на образование. На медицину тоже. И всё же регионы реже этим занимаются, чаще используют субсидии из федерального бюджета. Например, есть реализуемый в регионах проект по повышению безопасности автомобильных дорог. Насколько я понимаю, средства идут на реконструкцию региональных дорог, но это делается на основе средств федерального бюджета. Поддержка формально идёт за счет средств региона, но на самом деле источник — федеральный бюджет. Так часто бывает.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— При подготовке исследования вам не показалось, что на чего-то расходов не хватает или, может быть, наоборот, удивились, что куда-то ушло слишком много средств?

— Высшая школа экономики, и не только она, часто обращает внимание на то, что так называемых продуктивных производительных расходов недостаточно. Это расходы на развитие человеческого капитала да и на физический капитал тоже. Человеческий — это то же самое здравоохранение, образование. Если брать доковидный период и сравнивать Россию и развивающиеся страны, то мы видим, что у нас расходы на здравоохранение были невелики. С образованием другая картина — они были ближе к средним по ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития. — NEWS.ru), куда входят и развитые, и развивающиеся страны. Правда, это если речь о среднем образовании. Расходы на высшее всё равно ниже. Если вернуться к здравоохранению, то соотношение государственных расходов к ВВП в России было порядком 3,5%, а страны ОЭСР — примерно 6,6%.

— Получается, эти экстренные ковидные расходы на здравоохранение в 2020 году лишь приблизили нас к доковидным обычным расходам в ОЭСР в среднем?

— Да. Не стоит забывать, что в ОЭСР входят и развитые страны Западной Европы, где расходы на здравоохранение значительно выше. Восточная Европа беднее. Но тем не менее. Мы скакнули как минимум на процент: с 3,5% до 4,5%. Думаю, что они понизятся в этом году, но это просто моё предположение, я тут не специалист.