Рейтинг доверия к Соловьёву рухнул во время пандемии

https://static.news.ru/photo/5b9ecf6c-d198-11ea-ac91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущий Владимир Соловьёв потерял восемь строчек в рейтинге доверия россиян. Он находится на 15-м месте в топ-100.

Также россияне стали меньше доверять шоуменам Андрею Малахову (-1 пункт, 5-е место), Ивану Урганту (-5 пунктов, 11-е место) и Сергею Шнурову (-1 пункт, 16-е место), журналистам Владимиру Познеру (-1 пункт, 13-е место) и Юрию Дудю (-9 пунктов, 17-е место). При этом рейтинг доверия вырос у артиста Максима Галкина (+2 строчки, 7-е место) и актёра Константина Хабенского (+2 строчки, 8-е место).

Резкой динамикой роста отметились врач Леонид Рошаль и телеведущий Андрей Норкин, которые поднялись на девять строчек каждый и заняли 25-е и 26-е место соответственно. Также на 40 строчек поднялся певец Олег Газманов, на 32 — певица Екатерина Стриженова, на 25 — дипломат Николай Бондаренко. Наибольший рост был зафиксирован у политолога Николая Платошкина, который впервые попал в рейтинг в марте, а сейчас поднялся сразу на 46 строчек и занял 35-е место.

Сильным падением рейтинга доверия отметились актёр Александр Петров (-28 строчек), певец Григорий Лепс (-21 строчка), телеведущий Константин Ивлев (-23 строчки) и хоккеист Александр Овечкин (-24 строчки). Наибольшую утрату доверия показал репер Василий Вакуленко (Баста), который потерял 34 строчки.

Исследование было проведено холдингом «Ромир», предыдущий рейтинг составлялся в марте, перед началом самоизоляции, говорится на сайте компании. В рамках опроса россияне старше 14 лет отвечали на вопрос «Кому из публичных личностей России Вы доверяете? Назовите 7 человек, где первым будет тот, кому Вы доверяете больше всего». В исследовании приняли участие 2400 человек.

Снижение рейтинга большинства актёров и спортсменов объясняется ограниченным присутствием в медиа, — рассказал президент компании Андрей Милёхин.

Как писал NEWS.ru, председатель правительства Михаил Мишустин поднялся на 15 строчек в этом рейтинге. Он опередил бывшего главу правительства, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, который потерял восемь мест.