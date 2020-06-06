Редактор Znak.com узнал об иске RT из новостей

https://static.news.ru/photo/6c0ee044-a8bc-11ea-9218-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев не получал иска от телеканала RT. Он рассказал, что узнал о деле из СМИ.

Он предположил, что речь идёт о новостных заметках, в которых цитировалось расследование Фонда борьбы с коррупцией о деятельности руководителя канала Маргариты Симоньян, передаёт «Подъём».

Когда СМИ цитируют, они автоматически выступают соответчиками по таким вещам. Но точно сказать не могу, потому что мы пока не в курсе, — подчеркнул журналист.

Он отметил, что узнает точно, когда получит иск.

Как писал NEWS.ru, телеканал Russia Today предъявил Алексею Навальному, Любови Соболь и редакции издания Znak.com иск о защите деловой репутации.

Иск был подан в Арбитражный суд Москвы 3 июня. Однако его оставили без движения из-за нарушений — в заявлении отсутствовали необходимые данные об ответчиках. Суд предложил истцу устранить недостатки в месячный срок.