Телеканал RT подал на Навального и Соболь в суд

https://static.news.ru/photo/6abdb244-a8a6-11ea-8014-fa163e074e61_660.jpg Любовь Соболь и Алексей Навальный Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеканал Russia Today предъявил Алексею Навальному, Любови Соболь и редакции издания Znak.com иск о защите деловой репутации.

Иск был подан в Арбитражный суд Москвы 3 июня. Однако его оставили без движения из-за нарушений — в заявлении отсутствовали необходимые данные об ответчиках. Суд предложил истцу устранить недостатки в месячный срок.

Об иске со стороны RT Навальный сообщил в Twitter. Он также опубликовал копию определения суда об оставлении иска без движения.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выпустил несколько материалов, обвинив RT в накрутке просмотров и покупке комментариев на YouTube. Их опубликовали ряд изданий, в числе которых и Znak.com.

Ранее NEWS.ru писал, что суд в Москве назначил Навальному штраф в размере 15 тысяч рублей за отказ удалить из Интернета видеоролик о закупках продуктов для Росгвардии. В нём сообщалось, что крымский мясокомбинат «Дружба народов» поставлял ведомству некачественную продукцию и по завышенным ценам. Предприятие подало иск в арбитражный суд столицы. Он был удовлетворён, и оппозиционера обязали удалить видео.