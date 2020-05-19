Навального оштрафовали из-за ролика о Росгвардии

https://static.news.ru/photo/ebe1230e-99e9-11ea-b363-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд в Москве назначил Алексею Навальному штраф в размере 15 тысяч рублей за отказ удалить из Интернета видеоролик о Росгвардии.

Оппозиционер был признан виновным в неисполнении требований неимущественного характера (ст. 17.15 КоАП РФ). Он себя таковым не считает и уже подал жалобу на данное решение в Люблинский суд, сообщает ТАСС.

Видеорасследование о закупках продуктов для Росгвардии Навальный опубликовал в 2019 году. В нём сообщалось, что крымский мясокомбинат «Дружба народов» поставлял ведомству некачественную продукцию и по завышенным ценам. Предприятие подало иск в Арбитражный суд столицы. Он был удовлетворён, и оппозиционера обязали удалить видео.

Ранее NEWS.ru писал, что Черёмушкинский суд Москвы взыскал 2,3 млн рублей в пользу прокуратуры с Навального и других организаторов несогласованных акций 27 июля и 3 августа 2019 года в Москве.