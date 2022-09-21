РБК: в Москве закончились авиабилеты на прямые рейсы в соседние страны

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На ближайшие прямые рейсы из Москвы в Стамбул, Ереван, Баку и другие соседние страны, не требующие виз для въезда, закончились авиабилеты, сообщает РБК со ссылкой на данные авиакомпаний и сайтов билетных агрегаторов. Большинство билетов можно купить на дату не ранее пятницы, 23 сентября.

По данным сервиса Aviasales, билет на прямой рейс из Москвы в Стамбул на эту дату стоит 76 тысяч рублей (рейс «Аэрофлота»). На сайте авиакомпании этого билета уже нет, ближайший доступный прямой рейс — 25 сентября (58,6 тысяч рублей). На сайте Turkish Airlines билет на аналогичный рейс можно купить не ранее чем на 24 сентября за более чем 81 тысячу рублей.

Похожая ситуация складывается с прямыми рейсами из Москвы в Ереван, Баку и Ташкент. На сайте «Аэрофлота» на 23 сентября в Ереван остались билеты только в бизнес-класс (от 122 тыс. руб.), 24 сентября предлагают эконом-класс за 62 тысячи рублей. Билет на прямой рейс в Баку у «Аэрофлота» можно купить также не раньше чем на 23 сентября за 74,5 тысячи рублей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал набраться терпения и дождаться разъяснений относительно возможного закрытия границ для граждан, подлежащих мобилизации. Сам он уточнил, что не может ответить на этот вопрос из-за разночтений в законодательстве.