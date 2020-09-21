Разработчик препарата от COVID-19 объяснил его стоимость спасением жизней

https://static.news.ru/photo/37963966-fc04-11ea-a77f-fa163e074e61_660.jpg Фото: biohimik.ru

Председатель совета директоров разработавшей препарат от коронавируса «Арепливир» фармкомпании «Промомед» Пётр Белый объяснил высокую стоимость медикамента. По его словам, цена обусловлена тем, что лекарство «спасает жизни».

Он отметил, что государство не тратило деньги на разработку и исследования препарата. При этом ни одному пациенту, принимающему лекарство, не потребовалось подключение к аппарату искусственной вентиляции лёгких, передаёт РИА Новости.

Он стоит столько, сколько он стоит. Я вам могу сказать точно, что «Арепливир» — это самый дешёвый в мире препарат, который спасает жизни, — подчеркнул он.

Позднее в компании журналистам рассказали, что будут разрывать отношения с аптеками, которые начнут продавать препарат дороже рекомендованной стоимости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский препарат от коронавируса «Арепливир» производства компании «Промомед» будет стоить в аптеках больше МРОТ — от 12 320 рублей.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко негативно отнёсся к сообщениям о стоимости препарата «Арепливир» от COVID-19. По его мнению, производитель объявил цену, не обозначив ключевые характеристики лекарства, в качестве маркетингового хода.