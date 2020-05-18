Разместивший фото Гитлера к 9 Мая отрицает обвинения в реабилитации нацизма

https://static.news.ru/photo/c2e0622e-98f6-11ea-a401-fa163e074e61_660.jpg Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Разместивший фото Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертного полка» житель Самары Андрей Шабанов не считает, что его поступок можно трактовать как действие в сторону оправдания нацизма. Мужчина считает содеянное глупой шуткой.

По словам Шабанова, он не признаёт творящегося в стране последние 15 лет «победобесия». Раньше, заметил фигурант дела, 9 Мая был «праздником мира», а сейчас это — «праздник войны». Самарец также подчеркнул, что, по его мнению, все после первой акции «Бессмертный полк» похожи на «зомби-апокалипсис». Именно этот эффект мужчина и хотел высмеять. Своё действие россиянин назвал «актом протеста в духе стёба».

Признаю, шутка неуместная, глупая и этого делать не нужно было. Я раскаиваюсь в ней и впредь такого делать не буду. Но я не согласен со статьёй, которую мне вменяют, о реабилитации нацизма, — цитирует Шабанова портал «Подъём».

Ранее злоумышленники загрузили на сайт движения «Бессмертный полк» фотографии лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Фотография последнего была подписана: «полковник Алексеев В. М.». Также на сайте «Банк памяти» появилась анкета под именем «Гитле Адоль Алоисо» с фотографией Гитлера.

Как писал NEWS.ru, трое молодых россиян, разместившие фотографии лидеров нацистской Германии на сайте «Бессмертного полка», во время допроса раскаялись в содеянном.