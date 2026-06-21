Растения для сырых участков, где часто стоит вода: цветут и пахнут, влаголюбивы

Растения для сырых участков, где часто стоит вода: цветут и пахнут, влаголюбивы

Если ваш участок страдает от застоя воды, весенних подтоплений или высоких грунтовых вод, превратите проблемную зону в цветущий рай с помощью влаголюбивых растений.

Ирис болотный: его ярко-желтые цветы распускаются в июне — июле и украшают сад, даже если корни стоят прямо в воде. Лабазник с пушистыми метельчатыми соцветиями розового, красного или белого оттенка цветет в июле и быстро разрастается, создавая живописные заросли в самых сырых затененных уголках.

Астильба: ее пушистые метелки розового, белого и сиреневого оттенка цветут с июня по август, а растение может долго расти без пересадки и не страдает от болезней.

Фото: D-NEWS.ru

Бузульник Пржевальского: его высокие «свечи» из бледно-желтых цветков поднимаются до 1,5 метра, а крупные резные листья сохраняют декоративность все лето, причем сырая почва этому растению только на пользу. Купальница с ее оригинальными шаровидными цветками лимонно-желтого цвета, источающими легкий приятный аромат, цветет в мае — июне, а живет на одном месте более 10 лет.

Ранее были названы многолетники на замену флоксам — не болеют и цветут крупными соцветиями.