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«Распявшего» себя у здания ФСБ акциониста арестовали

14:59, 06 ноября 2020
Фото: pavelkrisevich/instagram.com

Акционист Павел Крисевич, изобразивший распятие Христа у здания ФСБ в Москве, арестован на 15 суток. Соответствующее решение вынес Тверской суд столицы.

Крисевичу назначено наказание в виде административного ареста на срок 15 суток, — сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Инцидент произошёл вечером 5 ноября. Помощники Крисевича, одетые в плащи с надписью «ФСБ», помогли ему сымитировать распятие, затем разожгли костёр и стали бросать в него «тома уголовных дел». Акция ыла прсеена силовиками.

Как писал NEWS.ru, Крисевича доставили в отдел полиции «Китай город». На него был составлен протокол о нарушении установленного порядка проведения митингов (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). Ранее он уже привлекался к ответственности по данной статье.

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