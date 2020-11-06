«Распявшего» себя у здания ФСБ акциониста арестовали

https://static.news.ru/photo/63b395d2-2028-11eb-8f15-fa163e074e61_660.jpg Фото: pavelkrisevich/instagram.com

Акционист Павел Крисевич, изобразивший распятие Христа у здания ФСБ в Москве, арестован на 15 суток. Соответствующее решение вынес Тверской суд столицы.

Крисевичу назначено наказание в виде административного ареста на срок 15 суток, — сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Инцидент произошёл вечером 5 ноября. Помощники Крисевича, одетые в плащи с надписью «ФСБ», помогли ему сымитировать распятие, затем разожгли костёр и стали бросать в него «тома уголовных дел». Акция ыла прсеена силовиками.

Как писал NEWS.ru, Крисевича доставили в отдел полиции «Китай город». На него был составлен протокол о нарушении установленного порядка проведения митингов (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). Ранее он уже привлекался к ответственности по данной статье.