Раскрыты подробности смерти Юдашкина SHOT: Юдашкин попал в больницу за два дня до смерти

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Модельер Валентин Юдашкин

Telegram-канал SHOT сообщил, что скончавшийся 2 мая модельер Валентин Юдашкин попал в больницу два дня назад. По информации канала, кутюрье, который лечился от рака правой почки в московском онкоцентре имени Блохина, резко стало хуже.

SHOT сообщает, что Юдашкин принимал дорогостоящие противоопухолевые препараты, которые должны были затормозить развитие метастазов, модельера хотели отправить на лечение за границу, однако зарубежные врачи ему отказали, так как не могли взяться за настолько тяжелый случай.

По данным канала, следующий плановый визит Юдашкина к врачу был запланирован на 16 мая.

В марте Юдашкин путешествовал вместе с супругой в Израиль, чтобы встретиться с матерью и подругой Аллой Пугачевой. В июле 2022 года модельер стал дедом в третий раз. Его дочь Галина родила девочку.

Юдашкин умер 2 мая. Продюсер Иосиф Пригожин назвал модельера мужественным человеком, который долгое время боролся с тяжелой болезнью. Стилист Влад Лисовец считает смерть модельера большой трагедией для России. По его словам, Юдашкин был одним из главных символов российской моды, его наряды любили все российские артисты.

30 апреля стало известно о смерти другого именитого модельера — Вячеслава Зайцева. Долгое время художник страдал от болезни Паркинсона, а в реанимации оказался с внутренним кровотечением. Валентин Юдашкин в тот день заявил, что мир потерял великого модельера.