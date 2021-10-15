Раскрыто состояние здоровья избежавшего самосуда полицейского в ХМАО

Источник в правоохранительных органах раскрыл состояние здоровья полицейского в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), который попал в аварию и избежал самосуда от уроженцев Чечни. Уточняется, что его жизни ничего не угрожает, пишет Lenta.ru.

Старший лейтенант полиции госпитализирован с переломом ноги, его состояние удовлетворительное, жизнь вне опасности, — сказал источник.

Пострадавший полицейский является уроженцем Украины. В момент ДТП он нарушил правила дорожного движения и столкнулся с Lada Granta, которой управлял уроженец Чечни. У второго участника ДТП в результате столкновения тоже были некоторые травмы, но госпитализация не понадобилась.

Ранее уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти завели в СУ СК по Ханты-Мансийскому автономному округу. Основанием стала распространившаяся в СМИ информация о том, что группа людей попыталась совершить самосуд над полицейским из-за аварии в городе Пыть-Ях.