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Раскрыто состояние здоровья избежавшего самосуда полицейского в ХМАО

18:54, 15 октября 2021
Раскрыто состояние здоровья избежавшего самосуда полицейского в ХМАО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Источник в правоохранительных органах раскрыл состояние здоровья полицейского в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), который попал в аварию и избежал самосуда от уроженцев Чечни. Уточняется, что его жизни ничего не угрожает, пишет Lenta.ru.

Старший лейтенант полиции госпитализирован с переломом ноги, его состояние удовлетворительное, жизнь вне опасности, — сказал источник.

Пострадавший полицейский является уроженцем Украины. В момент ДТП он нарушил правила дорожного движения и столкнулся с Lada Granta, которой управлял уроженец Чечни. У второго участника ДТП в результате столкновения тоже были некоторые травмы, но госпитализация не понадобилась.

Ранее уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти завели в СУ СК по Ханты-Мансийскому автономному округу. Основанием стала распространившаяся в СМИ информация о том, что группа людей попыталась совершить самосуд над полицейским из-за аварии в городе Пыть-Ях.

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