РАНХиГС: каждый четвёртый россиянин не собирается прививаться от COVID-19

Эксперты РАНХиГС провели исследование под общим названием «Социальное положение россиян в условиях вакцинации». В его рамках было проведено несколько опросов. Социологи пытались установить, как изменились условия жизни и поведение населения в 2021 году, в условиях продолжающейся пандемии. При этом, как сообщил NEWS.ru один из участников исследования, целью работы также было понять насколько необходимо и целесообразно введение в стране обязательной вакцинации — несмотря на то что в опубликованных итогах работы об этом не говорится.

Один из опросов проходил в конце сентября — начале октября. Тогда 41,3% его участников рассказали, что они либо кто-то из живущих с ними родственников уже переболели коронавирусом. При это в городах, особенно мегаполисах, доля людей, которые уже непосредственно сталкивались с новым заболеванием ощутимо выше чем, например, в сельских районах — 42,3 против 37,2 процентов. Тем не менее заметный прирост заболеваемости сейчас наблюдается именно в деревне.

Другой блок исследования касался процесса прививочной кампании и отношения к ней. К началу октября, как говорят итоги опросов, организованных учёными РАНХиГС, хотя бы один раз привились от COVID-19 уже 53,2 процентов респондентов. Ещё 14,5 процента рассказали, что теоретически планируют вакцинироваться, но пока на прививку не записались.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В целом, как констатируют исследователи, в сравнении с концом мая текущего года, вовлечённость взрослого населения в прививочную кампанию выросла более чем вдвое. Если на тот момент она составляла 25,9 процентов опрошенных, но сейчас уже 53,2 процента. Авторы работы называют это «очевидным успехом», но тем не менее обращают внимание что каждый четвёртый россиянин не собирается прививаться от коронавируса.

Размер выборки каждого раунда мониторинга составил около 1600 респондентов, — рассказала NEWS.ru Марина Карцева, — старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. — Вовлечённые — это те, кто сделали хотя бы одну прививку, плюс те, кто уже записались на неё.

Отметим, что согласно официальной позиции российского правительства, для достижения коллективного иммунитета, который позволит ослабить карантинные ограничения, количество устойчивого к новой болезни населения должно достигнуть не менее 80-90 процентов. Минздрав в этом году ставил цель привить к 1 сентября 60 процентов населения — о том насколько этот показатель достигнут можно судить, собственно, по цифрам РАНХиГС.

Молодые люди прививаются менее охотно чем те, кто постарше. Вакцианция россиян возрастом от 18 до 34 лет отстаёт от других возрастных групп — из первых привились 49,6 процентов. Однако опросы показали, что различия между полами по степени вовлеченности в вакцинацию нет — прививку сделали 54,8 процента мужчин и 53,5 процента женщин.

Зато заметна корреляция по уровню образования. Среди тех, кто закончил только школу сделали прививку 38,5 процента, в то время как среди людей с вузовским образованием таких 60,3 процента.

Уровень вакцинации занятого населения в среднем выше, чем уровень вакцинации незанятых (61,1 против 46,8 процента). При прочих равных условиях введение обязательной вакцинации на рабочем месте увеличивает вероятность вакцинации сотрудника на 7,7 процентов, говорится в исследовании.

Мы полагаем, что введение обязательной вакцинации работников позволит в ближайшее время существенно повысить уровень вакцинации взрослого населения, — делает вывод Марина Карцева.

Сергей Булкин/NEWS.ru

При этом, из комментария учёного следует что одной из целей работы было именно изучение того, как на ситуацию может повлиять введение обязательной вакцинации — по словам Карцевой это отличительная черта данного исследования. При этом респондентам не задавались вопросы об отношении к такой мере — либо соответствующие ответы не приводятся в опросе.

Жалоб на невозможность привиться, найти пункт вакцинации опрос практически не выявил. Однако среди причин отказа от прививки, опрошенные исследователями РАНХиГС указывали о медицинских противопоказаниях, наличии антител (что прививке само по себе никак не мешает), отсутствие времени на то чтобы попасть в пункт вакцинации, опасение неизвестных побочных эффектов от прививки, а также физическая невозможность прибыть на прививочный пункт — из-за ограничения мобильности.

Как пояснила Марина Карцева, в целом исследование подтверждает результаты полученные в других развитых странах. Однако, в отличие от иностранных наблюдений, российские эксперты не выявили статистически значимых отличий между мужчинами и женщинами в стремлении прививаться.