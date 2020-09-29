Кадыров номинирован на международную Премию мира

https://static.news.ru/photo/71ebdbfa-0269-11eb-b0d2-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главу Чечни Рамзана Кадырова номинировали на международную премию мира, учреждённую неправительственным Институтом мира и развития (INSPAD).

По данным телерадиокомпании «Грозный», номинации на премию чеченский лидер удостоен за вклад в развитие международных отношений.

Организация отметила особый вклад главы Чечни в развитие международных отношений, гуманитарных и образовательных программ, а также межконфессиональных отношений, — гласит сообщение.

На сегодняшний день Рамзан Кадыров носит звание Героя России и титул «Герой ислама», а также имеет множество наград. Среди прочего, он стал кавалером ордена «Звезда Иерусалима» — высшей награды Палестины. С 2012 года глава Чечни является хранителем священных реликвий пророка Мухаммеда, а также замка с ключом от двери главной мусульманской святыни — священной Каабы, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Азербайджан и Армения должны остановить кровопролитие и не допустить дальнейшей эскалации конфликта. Об этом, комментируя обострение ситуации в Нагорном Карабахе, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.