Ракова призвала набраться терпения во время действия графика прогулок

https://static.news.ru/photo/c607b756-a1b4-11ea-b78b-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Ракова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москвичам стоит набраться терпения на две недели, пока на территории города будет действовать график прогулок. Режим будет ослаблен, если за это время ситуация с распространением коронавируса улучшится, заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Она отметила, что режим прогулок может показаться странным и сложным. Однако, несмотря на это, нельзя допустить, чтобы в городе ухудшилась эпидемиологическая ситуация.

Что же будет, если истосковавшиеся по гулянью москвичи одновременно все выйдут? Конечно, мы очень опасаемся этой ситуации. Единственное ограничение во время действия режима прогулок по графику: пока, увы, нельзя пользоваться городской инфраструктурой, — сказала Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

21 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений. В рамках этого шага возобновили работу некоторые многофункциональные центры государственных услуг (МФЦ) и службы каршеринга.

А 27 мая режим самоизоляции решили продлить до 14 июня. Об этом рассказал градоначальник. Горожане должны продолжать соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим. Местные власти считают, что пока рано открывать музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы.

Как ранее писал NEWS.ru, жители столицы теперь могут найти расписание прогулок в сервисе «Яндекс.Карты».