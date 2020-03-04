https://static.news.ru/photo/fe11af5c-5def-11ea-ac9b-fa163e074e61_660.jpg Сергей Гребенников Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) считают необходимым в рамках ОБЖ учить детей пользоваться Интернетом. По мнению замдиректора ассоциации Сергея Гребенникова, это куда более важный навык, чем умение разводить костёр.

В школах необходимо вводить уроки цифровой грамотности. Я абсолютно убеждён, что в рамках ОБЖ можно найти 10 часов в году для этого. На этих уроках сейчас учат, что костёр можно разжигать на расстоянии 30 м от жилой постройки и в 15–20 м от лесного массива. Но как давно мы с вами последний раз разжигали костёр? А в Интернет мы выходим каждый день, — пояснил Гребенников в интервью NEWS.ru.

По его словам, пользование Интернетом — это не техническая специальность, а гуманитарные знания:

Мы все живём в цифровом мире, скоро не будет ни одной профессии, которая не включала быть в себя знание технологий.

Ассоциация намерена лоббировать включение уроков цифровой грамотности на правительственном уровне. Уже сейчас она успешно провела ряд подобных уроков в нескольких школах в Москве.

Подробнее о том, почему нужно повышать цифровую грамотность населения и ответственность интернет-компаний, как не оказаться обманутым в Сети и где живут самые просвещённые россияне — читайте в эксклюзивном интервью NEWS.ru с замдиректора РАЭК Сергеем Гребенниковым.