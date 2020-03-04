Почему нужно повышать цифровую грамотность населения и ответственность интернет-компаний, как не быть обманутым в Сети и где живут самые просвещённые россияне — об этом и многом другом в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал заместитель директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников.

— В чём вы видите основные задачи, которые стоят перед РАЭК?

— Мы везде говорим о развитии цифровой экономики, но забываем о самом главном — о тех, кто потребляет все эти сервис-услуги, а именно о пользователях. Если раньше мы замечали тенденцию к тому, что вместе с услугами развивается и цифровая компетенция каждого пользователя, то за последние два года видим обратное — уровень цифровой безопасности потребления в интернете снижается. Связано это с тем, что появляются новые сервисы, новые термины, нас окружает всё цифровое, и каждый пользователь в отдельности не успевает овладевать этими сервисами и технологиями.

Вот, например Максут Шадаев, новый министр цифрового развития, заявил о том, что очень большое количество чиновников будет заменено роботами, число цифровых супер-сервисов должно быть увеличено, пользователь будет взаимодействовать по сути исключительно с компьютером, с мобильным телефоном. Но в чем сложность?

Когда мы сегодня приходим в МФЦ, то обращаемся к специалисту, которого научили работать с цифровыми технологиями, с теми сервисами, которые он оказывает. А что же происходит с гражданином, когда он садится за компьютер? Его никто этому не научил. Этот разрыв может привести к тому, что государство создаст массу сервисов, полезных проектов, но люди этим не смогут пользоваться. И это наша ключевая задача на ближайшее время.

Во-первых, вместе с государством и бизнесом начать обучать граждан пользоваться цифровыми сервисами и услугами, а во-вторых, донести до самих пользователей, что необходимо уделять внимание своей безопасности в интернете, постоянно думать, где, как и зачем оставлять свои персональные данные. Вот это, наверное, две ключевые задачи, которые стоят перед РАЭК на ближайшие два-три года.

Сергей Гребенников Сергей Булкин/NEWS.ru

— Какие основные опасности и риски должен видеть обычный потребитель перед собой, когда совершает какие-то действия в интернете?

— В первую очередь понимать — всё, что сегодня мы делаем в интернете — наша с вами реальная, а не виртуальная жизнь. То есть если на улице я не могу подойти и кому-то и сказать, что он плохо выглядит или мне что-то не нравится в этом человеке, то то же самое и в интернете. Нужно задумываться в первую очередь что у каждого есть свой вкус, своё мнение и так далее. Интернет стал настолько частью нашей жизни, что граница между оффлайн и онлайн практически стёрта.

— Согласно различным опросам, лишь треть россиян знает, как противостоять кибермошенникам. Есть ли перечень правил, которых нужно придерживаться, чтобы не быть обманутым?

— Нет единого ответа, нет двух-трёх рекомендаций, что нельзя, а что можно делать в интернете. Всё зависит от того, что конкретно вы делаете — пользуетесь ли мессенджером или социальными сетями, совершаете какую-то покупку в интернет-магазине, переходите из социальных сетей или пользуйтесь какой-то акцией.

Что же касается правил, которых лучше придерживаться, то в первую очередь это, конечно, «доверяй, но проверяй». Это самый главный совет, который сегодня существует в интернете. То есть если вы видите какую-то мегаскидку или акцию, то прежде чем ввести данные своей кредитной карты, задумайтесь, возможно, вас обманывают. Если вас просят что-то переслать или оплатить с карты на карту, скорее всего, действуют мошенники, либо те, кто не платит налоги, соответственно, если вы столкнетесь с какой-либо проблемой, то решить её будет сложно.

Сейчас в интернете, например, очень распространена услуга «торты на заказ». С одной стороны, это всё очень хорошо, домашнее производство и так далее, но вы никогда не задумывались, что случится, если кто-то серьёзно отравится или товар будет ненадлежащего качества? Я уверен, что в самое ближайшее время мы столкнёмся с проблемой этих маленьких сервисов, которые не несут на себе такую ответственность перед законом, как общество с ограниченной ответственностью или же ИП. Хорошо, что сейчас появились самозанятые, это частично решает проблему.

— Люди разных возрастных категорий имеют разный уровень цифровой грамотности. Кто наиболее подвержен риску?

— Самый низкий уровень цифровой грамотности — в возрастных категориях от 14 до 17 и 65+. Причины разные, если говорить про «65+», это очевидно — они недавно были вовлечены во всё это интерактивное комьюнити, поэтому у них нет доверия, им непонятно, почему деньги должны лежать на кредитной карте, сам механизм онлайн покупок. Но надо отдать должное — население «65+» обладает одним из самых высоких уровней цифровой безопасности. Потому что прежде чем нажать кнопку оплатить, ввести свои данные по кредитной карте, они задумываются.

Что касается категории «от 14 до 17 лет», то здесь включается история Love brands. Подросток полностью доверяет крупным IT-компаниям, и убеждён, всё, что находится там — это безопасно. Он не задумывается о том, что кто-то может украсть его данные из компании.

Сергей Гребенников Сергей Булкин/NEWS.ru

— Есть ли универсальный способ поднять уровень цифровой грамотности у населения?

— Во-первых, в школах необходимо вводить уроки цифровой грамотности. Я абсолютно убежден, что в рамках ОБЖ можно найти 10 часов в году для того, чтобы учить детей правильно работать в интернете. Например, на этих уроках сейчас учат, что костёр можно разжигать на расстоянии 30 м от жилой постройки, либо в 15-20 м от лесного массива. Но давайте задумаемся, как часто мы с вами в последний раз разжигали костёр. А как часто мы выходим в интернет? Каждый день. Поэтому странно учить детей разжигать костёр, но не учить пользоваться интернетом.

— С вашей стороны были попытки лоббировать эту идею?

— Мы писали письмо уже бывшему министру просвещения Ольге Васильевой, от которой получили отписку на тему того, что каждый учитель и каждый регион вправе сам дополнять образовательные материалы любыми новыми данными. Мы понимаем, что в 2020 году в России будет более 100 миллионов пользователей интернета. И отрицать, что этому нужно учить уже сегодня, нельзя. И нельзя отрицать того, что пользование интернетом — это не техническая специальность, а гуманитарные знания. И если этим сегодня не овладеть, то будет поздно. Мы все живем в цифровом мире, скоро не будет ни одной профессии, которая не включала быть в себя знания технологий. Так почему мы сегодня учим разжигать костёр, но не учим пользоваться интернетом?

— Вы планируете возвращаться к этой теме и снова обращаться с такой инициативой?

— Конечно. Планируем инициировать и на многих площадках поднимать эту тему. Я очень надеюсь, что в ближайшее время получится встретиться с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максутом Шадаевым и, помимо прочего, озвучить эту нашу идею. Мы апробировали уроки цифровой грамотности в нескольких школах в Москве, и родители и педагоги реально рады, потому что это хотя бы происходит на уровне общественных организаций.

— Для школьников и студентов, которые вовлечены в образовательный процесс, проще организовать факультативное обучение цифровой грамотности, а что делать с самой активной категорией пользователей — от 18 до 55 лет?

— Во-первых, это зона нашей личной ответственности. Во-вторых, например, мы запустили в прошлом году Всероссийскую образовательную акцию по определению уровня цифровой грамотности Digital-диктант. Любой человек может пройти тестирование и оценить уровень своей компетенции.

Сергей Гребенников Сергей Булкин/NEWS.ru

— Раз в интернете нас подстерегает столько рисков, требует ли это пространство введения особого законодательного регулирования?

— Все любят говорить, что незнание закона его не отменяет, но невозможно донести до каждого пользователя определённые знания, связанные с законодательством, поэтому любое введение законодательства в отношении регулирования пользователей в интернете бессмысленно.

Нельзя заставить пользователей делать что-то или не делать, если их не научили и не объяснили, для чего им всё это нужно. А вот вводить ограничения ответственности для компании перед пользователями, конечно же, нужно. Почему, если произошла утечка в Facebook, Яндексе или ещё где-то, должен страдать пользователь? Почему я как пользователь исправно плачу за определённые подписки, смотрю рекламу, то есть на мне компания зарабатывает, но при этом, как только случается проблема по вине организации, я не имею право предъявить претензию, получить компенсацию? Это же неправильно.

То есть если я не заплатил провайдеру за интернет, меня тут же отключат, а если у провайдера что-то не работает, мне говорят: «подождите, мы решим этот вопрос». Это неправильно. Поэтому если вводить какие-то законодательные ограничения, то, естественно, в отношении того, что компании должны нести ответственность перед пользователями.

— Но только введи новые обязанности —​ бизнес снова скажет, что его зажимают?

— В основном те, кто массово работает с пользователями, это серьёзные компании, у которых в том числе должна быть не только экономическая задача, но и социальная ответственность перед пользователями. Если мы говорим про развитие российского рынка и российского сегмента интернета в рамках программы импортозамещения, то точно ответственность перед пользователями должна расти. Для того чтобы пользователи не выбирали иностранные сервисы, а выбирали российские, они должны быть конкурентоспособными, качественными, защищёнными и так далее.

— Как влияет региональный аспект на уровень цифровой грамотности населения? Где живут самые просвещённые россияне?

— В Москве самые просвещенные — Северо-Западный и Центральный федеральный округ. А если брать по стране, то очень сильно отстают Дальний Восток и Южный федеральный округ. ЮФО отстаёт, потому что к нему недавно был пристыкован Крым, где по замерам был самый низкий уровень цифровой грамотности. Они в первый год измерений не набирали даже трёх с половиной из десяти возможных баллов.

Это связано с тем, что раньше крымчане пользовались украинскими сервисами, а потом переключились на российские. Сейчас они подтягиваются, но опять же без просвещения, глобальной программы повышения цифровой грамотности кардинально ничего не изменится. Конечно, нужно сервисы развивать, но не забывать вкладывать деньги, в том числе и в образование пользователей.

— Есть мнение, что часто как раз те, кто отвечает за внедрение и развитие государственных сервисов, очень неохотно вовлекаются в цифровую среду. Проще говоря, чиновники не хотят уходить в цифру, так как сами пока больше доверяют бумажной версии документов, а не цифровой. Это так?

— Эта проблема существует, особенно в регионах. Если мы будем говорить про Москву, то здесь почти всё стало цифровым. Если я пришёл в МФЦ, то там мне сделают всё необходимое. Но в любом другом регионе местные некомпетентные чиновники делают всё, чтобы был бумажный документооборот. Очень многое зависит от чиновников на местах. Говоря про обучение, цифровую грамотность, я, в том числе имею в виду их. То есть мы можем создать кучу сервисов, но если ими никто не сможет пользоваться, то это будет просто в никуда.

Сергей Гребенников Сергей Булкин/NEWS.ru

— Какое место в мире мы занимаем по цифровой грамотности?

— Недавно Microsoft выпустил большое исследование «Индекс цифровой культуры», где Россия заняла 17 место. Соответственно мы примерно на уровне граждан, проживающих в Европе. Но проблема цифровой грамотности по сути остро стоит везде. Почти ни одно государство в мире не задумывается об этой проблеме.

Все думают о том, как создать сервисы, но не как обучить людей пользоваться этими сервисами. Это одна из ключевых наших глобальных проблем. С одной стороны, кажется, мы все умеем пользоваться айфоном, выполнять очень простые вещи, но мы не знаем, как отключить многие функции, как что-то настроить и так далее. Этому всему надо учить. При этом у нас очень много просветительских материалов «как не быть обманутым в интернете», «как не сталкиваться с фишингом», «какие пароли использовать». Но человек так устроен, что пока у него не случается проблема, он эти материалы читает не будет.

Очень тяжело заниматься просветительской деятельностью, когда ты это делаешь один. Вот пока сами компании и государство не включатся в просвещение, нам будет очень тяжело.

На всех совещаниях везде говорят о том, что нужно повышать уровень цифровой грамотности. А я всё время говорю, что мы можем обучить 100-200 тысяч, но дальше нужна государственная машина, которая даст денег, будет способствовать специальным условиям для компании, которые вкладывают деньги в образование пользователей в том числе — вот тогда это будет работать. А пока мы считаем, что это исключительно социальная функция, то ничего не произойдёт.