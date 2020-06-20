Работавший в Будённовске репортёр раскрыл слова Басаева о связи с ГРУ

https://static.news.ru/photo/79a1dfc2-b32f-11ea-8eea-fa163e074e61_660.jpg Шамиль Басаев Фото: Vladimir Svartsevich/Russian Look

Валерий Яков, который в 1995 году вёл репортажи из захваченной чеченскими террористами больницы в Будённовске, вспомнил ответ лидера бандгруппы Шамиля Басаева о связи с российской военной разведкой (ГРУ, ныне ГУ Гентштаба).

Яков поговорил с Басаевым после неудавшейся попытки штурма медучреждения, попросив ответить на слухи о связи со спецслужбами и кураторстве со стороны ГРУ.

Правильные слухи. Конечно, курирует, и не только ГРУ. Я готов сотрудничать со всеми спецслужбами, включая «Моссад», если это поможет мне остановить войну в Чечне, — якобы ответил Басаев.

По информации Lenta.ru, о связи Басаева со спецслужбами в 1990-е говорили бывший офицер Федеральной службы контрразведки Константин Никитин и тогдашний глава Ингушетии Руслан Аушев. Якобы будущего чеченского сепаратиста обучили диверсионному делу в 345-м парашютно-десантном полке.

Басаев в 1996 году опроверг данные о подготовке в подразделениях российской разведки, его сторонники называли ложными слухи о сотрудничестве полевого командира с ГРУ.

Басаев — один из лидеров сепаратистской Чечни в 1990-х, до ликвидации в 2006 году руководил организацией террористических актов против федерального правительства. Помима захвата будённовской больницы, причастен к захват заложников на Дубровке, убийству первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, взрывам пассажирских самолётов и Бесланской трагедии.

Как писал NEWS.ru, участники штурма больницы в Будёновске рассказали о спецоперации по спасению 160 заложников. Группа Басаева тогда требовала вывода федеральных войск из Чечни.