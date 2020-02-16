https://static.news.ru/photo/8b844a92-50e0-11ea-8978-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Члены рабочей группы по изменению Конституции РФ не испытывают никаких разногласий в плане поправок к Основному закону, заявила сопредседатель организации Талия Хабриева.

Мы не говорили с нашими коллегами по рабочей группе на разных языках. Они предлагали идеи, а мы придавали им юридическую огранку, — рассказала она в эфире телеканала «Россия-1».

Администрация президента РФ определилась с главными пунктами для информационной кампании в поддержку изменений в Конституцию. В Кремле рассчитывают, что она поможет обеспечить высокую явку в день голосования (не менее 60%).

Выбранные тезисы таковы: уважение к мнению народа, сопричастность к историческому событию, заложенная в поправках социальная справедливость, обновление власти и сохранение территориальной целостности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Центральная избирательная комиссия будет отвечать за организацию общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом говорится в распоряжении президента России, опубликованном 14 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

Каким образом будет организована эта процедура, пока неизвестно, но глава ЦИК РФ Элла Памфилова уже успела заверить журналистов, что это будет общероссийская кампания федерального уровня.