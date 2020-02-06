https://static.news.ru/photo/a2035ade-490f-11ea-8611-fa163e074e61_660.jpg Фото: Агентство «Москва»

Предложение об определении понятия бога в российской Конституции не рассматривается рабочей группой по подготовке предложений о внесении правок в Основной закон.

Об этом сообщил её член, сопредседатель Ассоциации студенческих спортклубов России Евгений Раскин. По его словам, подобные обсуждения не ведутся, так как подобные идеи противоречат первым двум главам Конституции, которые, по словам президента страны Владимира Путина, останутся неизменными.

Их в принципе невозможно править без общенародного референдума, — передаёт слова Раскина «Политика Сегодня».

Идею упомянуть бога в основном законе озвучил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Своё предложение он объяснил тем, что это будет соответствовать убеждениям большинства жителей России.

Как ранее писал NEWS.ru, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил, что на данный момент конкретные сроки внесения правок в Конституцию отсутствуют.