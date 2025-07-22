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22 июля 2025 в 03:00

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 22 июля, букет аллергенов

Пыльца 22 июля 2025 года: прогноз в Москве Пыльца 22 июля 2025 года: прогноз в Москве Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Злаки сдают позиции, но уровень их пыльцы в столичном воздухе остается высоким. Тем временем сорные травы набирают силу — и это только начало сезона. Делимся традиционным мониторингом для аллергиков на 22 июля.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Вторник в столице пройдет под знаком сырости и пасмурного неба. Дождь и облачность ожидаются весь день, при этом температура останется умеренной — от +20 до +23°C. Синоптики предупреждают о высокой вероятности гроз в дневное и вечернее время. Однако даже такая нестабильная погода не спасает от аллергенов: они продолжают накапливаться в воздухе.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 22 июля

Аллергенная картина в Москве медленно, но верно меняется. Цветение злаков подходит к концу, их становится все меньше, но в воздухе по-прежнему сохраняется высокая концентрация пыльцы — сейчас на уровне 1000 единиц на кубометр. Она не исчезает сразу, а может оставаться в атмосфере еще несколько дней, особенно в сухих промежутках между ливнями.

На первый план постепенно выходят сорные травы. Полынь все еще держится на среднем уровне — карта SILAM окрашена в зеленые и желтые цвета. Обратите внимание: ее сезон только начинается! В ближайшие недели именно полынь может стать основной причиной обострения у аллергиков. Маревых трав в атмосфере пока немного — их пыльца остается на низком уровне, но сезон уже тоже не за горами.

Дополнительную нагрузку создают плесневые грибки. В условиях влажности альтернария демонстрирует стабильно высокие показатели, как и кладоспориум.

Уровень пыльцы в воздухе сегодня остается тревожным. Несмотря на дожди, аллергены не исчезают. Людям с повышенной чувствительностью стоит ограничить выходы на улицу и обязательно соблюдать меры защиты.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 22 июля, букет аллергенов
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