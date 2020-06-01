Путин заявил о стабилизации обстановки с коронавирусом

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Президент Владимир Путин прокомментировал идею о проведении голосования по поправкам в Конституцию в день парада Победы 24 июня. По его словам, такое решение было бы неправильным.

Он отметил, что для проведения плебисцита необходимо подождать 30 дней. Это время нужно для решения технических вопросов, передаёт ТАСС. Были даже идеи провести голосование, я знаю, мне коллеги говорили об...