Общество

Путин заявил о стабилизации обстановки с коронавирусом

16:45, 01 июня 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин заявил, что властям России удалось сдержать рост распространения коронавируса. По его словам, обстановка в стране постепенно стабилизируется.

На территории страны не допустили взрывного характера и негативного сценария развития пандемии, передаёт РИА Новости. Это позволяет россиянам постепенно возвращаться к нормальной жизни.

За то время, с которого мы начали заниматься борьбой с пандемией, произошли серьезные события, и в целом, хотел бы это подчеркнуть, нам всем вместе удалось решить главную задачу — не допустить взрывного характера развития ситуации по негативному сценарию, — подчеркнул глава государства.

Согласно последним данным, в России всего выявлено 414,8 тысячи случаев заражения. Более 175,8 тысячи человек выздоровели, свыше 4,8 тысячи умерли.

Как ранее писал NEWS.ru, за последние сутки выздоровели почти четыре тысячи пациентов с COVID-19. Количество новых случаев заражения за 24 часа составило 9035.

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