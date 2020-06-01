Путин заявил о стабилизации обстановки с коронавирусом

Президент Владимир Путин заявил, что властям России удалось сдержать рост распространения коронавируса. По его словам, обстановка в стране постепенно стабилизируется.
На территории страны не допустили взрывного характера и негативного сценария развития пандемии,
За то время, с которого мы начали заниматься борьбой с пандемией, произошли серьезные события, и в целом, хотел бы это подчеркнуть, нам всем вместе удалось решить главную задачу — не допустить взрывного характера развития ситуации по негативному сценарию, — подчеркнул глава государства.
Согласно последним данным, в России всего выявлено 414,8 тысячи случаев заражения. Более 175,8 тысячи человек выздоровели, свыше 4,8 тысячи умерли.
Как ранее писал NEWS.ru, за последние сутки выздоровели почти четыре тысячи пациентов с COVID-19. Количество новых случаев заражения за 24 часа составило 9035.
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