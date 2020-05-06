Путин заявил о правильности принятых в борьбе с коронавирусом решений

https://static.news.ru/photo/079ec6c0-8fa2-11ea-b8de-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин считает правильными решения, которые были приняты для борьбы с пандемией коронавируса в стране. Соответствующее заявление он сделал на совещании по поддержке экономики и социальной сферы.

Как известно, с целью эффективной борьбы с коронавирусной инфекцией были введены ограничительные меры на практически всей территории России, и значительные полномочия были переданы в регионы РФ. И понятно почему: потому что страна большая, ситуация разная, и нам нужно было подойти избирательно к тому, что происходит на территориях, — цитирует Путина ТАСС.

Ранее об эффективности мер по борьбе с коронавирусом в РФ заявила главный государственный санитарный врач Анна Попова. Однако она отметила, что расслабляться пока рано. По её словам, в последние дни наблюдается значительный рост числа заразившихся коронавирусом.

На сегодняшний день в стране выявлено 165 929 случаев коронавирусной инфекции. Выздороветь удалось 21 327 пациентам. Скончались от болезни 1537 человек.

Как сообщал NEWS.ru, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил об эффективности российских препаратов против коронавируса.