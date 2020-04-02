Путин заявил, что в Москве пока не удаётся переломить ситуацию с COVID-19

https://static.news.ru/photo/50d63f0a-74ed-11ea-b232-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин сообщил, что в российской столице переломить ситуацию с коронавирусом пока не удаётся.

Об этом он сказал в ходе обращения к гражданам страны 2 апреля. Президент отметил, что это происходит несмотря на все усилия властей не допустить распространения заболевания.

Кроме того, российский лидер подчеркнул необходимость введения в некоторых регионах более жёстких ограничительных мер для борьбы с коронавирусом. Он сообщил, что субъектам РФ предоставят полномочия определять, какой режим наиболее применим в сложившейся ситуации.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин призвал россиян внимательно относиться к требованиям властей в связи с пандемией коронавируса.