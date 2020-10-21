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Путин задумался о соблюдении прав работников на удалёнке

18:13, 21 октября 2020 14
Фото: Unsplash

К организации в РФ удалённого формата работы есть много вопросов в части соблюдения прав работников и работодателей. Об этом 21 октября заявил президент страны Владимир Путин во время встречи с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).

Глава государства подчеркнул, что при переводе людей на удалёнку в первую очередь необходимо обеспечить интересы как самих работников, так и работодателей.

Также Путин поручил правительству вернуть показатели по рынку труда в стране на докризисный уровень. Он обозначил нормализацию ситуации на рынке труда как абсолютную необходимость. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, также присутствовавший на съезде РСПП, заявил, что в настоящее время в России насчитывается более 3,5 миллиона официально зарегистрированных безработных граждан. По словам главы Минтруда, это число неуклонно снижается.

В октябре власти Москвы обязали работодателей перевести 30% сотрудников на удалёнку, школьников распустили на каникулы, пенсионерам предписали соблюдать «домашний режим» и ввели ограничение на заполняемость кинотеатров и театров. А с 16 октября в московский транспорт перестали пускать без масок и перчаток. На подобные меры решились также и в других регионах России, писал NEWS.ru.

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