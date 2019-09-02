Президент России Владимир Путин прокомментировал приписываемые начальнице пресс-службы губернатора Иркутской области Ирине Алашкевич оскорбительные слова о пострадавших от паводка в регионе.
Как передаёт городской иркутский портал
Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает. Надеюсь, губернатор примет соответствующее решение, — заключил Путин.
15 августа в СМИ распространилась аудиозапись, на которой женщина, которую считают Ириной Алашкевич, нелицеприятно отзывается о людях, пострадавших от наводнения в Тулуне. Среди прочего, она называет жертв паводка «бичами» и «быдлом», а также заявляет, что они плохо одеты и имеют два класса образования. Губернатор Иркутской области позже заявил, что в аудиозаписи были найдены признаки монтажа, сообщал News.ru.