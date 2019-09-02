https://static.news.ru/photo/21f3fcaa-cdb2-11e9-8f0b-fa163e074e61_660.jpg Ирина Алашкевич Фото: Ирина Алашкевич/vk.com

Президент России Владимир Путин прокомментировал приписываемые начальнице пресс-службы губернатора Иркутской области Ирине Алашкевич оскорбительные слова о пострадавших от паводка в регионе.

Как передаёт городской иркутский портал Irk.ru , лидера спросили во время общения с жителями Тулуна, не собирается ли он отправить в отставку Ирину Алашкевич. Политик признался, что ничего не слышал о предполагаемых высказываниях начальницы пресс-службы. Однако глава страны допустил принятие дисциплинарных мер.

Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает. Надеюсь, губернатор примет соответствующее решение, — заключил Путин.

15 августа в СМИ распространилась аудиозапись, на которой женщина, которую считают Ириной Алашкевич, нелицеприятно отзывается о людях, пострадавших от наводнения в Тулуне. Среди прочего, она называет жертв паводка «бичами» и «быдлом», а также заявляет, что они плохо одеты и имеют два класса образования. Губернатор Иркутской области позже заявил, что в аудиозаписи были найдены признаки монтажа, сообщал News.ru.