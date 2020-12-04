Путин высказался о роли искусственного интеллекта в развитии человечества

https://static.news.ru/photo/842f5c90-3623-11eb-bcd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Президент РФ Владимир Путин считает искусственный интеллект основой для нового рывка в развитии человечества. Об этом он заявил на онлайн-конференции, посвящённой ИИ.

Искусственный интеллект — безусловно основа очередного рывка вперёд всего человечества в своём развитии. Это так называемые сквозные технологии, которые пропитывают и будут пропитывать все сферы нашей жизни, — отметил российский лидер.

Путин вместе с тем призвал учитывать все возможные риски, касающиеся ИИ. Говоря о роли Интернета в жизни человечества, глава государства обратил внимание на важность соблюдения морально-этических норм, которые были выработаны на протяжении тысячелетий. Они, по словам Путина, актуальны и в контексте ИИ.

От человека зависит, насколько аккуратно он будет распоряжаться этими возможностями. Так же как от человека зависит использование ядерной энергии, других достижений, в том числе в военной сфере. Мы должны иметь в виду эти риски и, подумав заранее, купировать их, — резюмировал президент.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин считает, что у российской экономики нет будущего без развития нанотехнологий. Об этом он заявил в ходе встречи с первым зампредом коллегии Военно-промышленной комиссии Сергеем Куликовым, которому он предложил возглавить «Роснано».