Путин выразил соболезнования родным и близким Владимира Коренева

Народный артист России Владимир Коренев оставил достойный след в истории. Его роли запомнятся почитателям его таланта, считает президент Владимир Путин.
О выразил глубокие соболезнования, а также искренние слова поддержки и сочувствия в связи со смертью актёра.
В телеграмме родным и близким артиста, опубликованной на сайте Кремля, отмечается, что Коренев «был человеком яркого, многогранного дарования, выдающимся представителем отечественной школы драматического искусства».
Его талантливые, запоминающиеся работы в кино и на театральной сцене навсегда останутся в истории российской культуры, сохранятся в сердцах зрителей разных поколений, — отметил Путин.
Владимир Коренев ушёл из жизни в возрасте 80 лет. По словам его дочери Ирины, здоровье актёра подкосил коронавирус. Он находился в «красной зоне» в больнице.
Вся театральная карьера Коренева прошла в Московском драматическом театре имени Станиславского, который ныне известен как «Электротеатр Станиславский». Артист пришёл туда в 1961 году. Там же служат его жена Алефтина Константинова и дочь Ирина.
На счету актёра множество ролей в кино, но знаковой так и осталась роль Ихтиандра в экранизации романа «Человек-амфибия» режиссёра Владимира Чеботарёва, которая вышла на экраны в 1961 году. Последний раз Коренев появился перед камерой в 2015 году, когда исполнил роль Владимира Немировича-Данченко в сериале «Орлова и Александров».
В Московской городской думе уже заявили, что поддержат установку мемориальной таблички в память об актёре, если такое предложение поступит, писал NEWS.ru.