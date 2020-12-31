Путин выразил соболезнования родным и близким Владимира Коренева

https://static.news.ru/photo/481fee18-4cf3-11eb-8a4c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Коренев в роли Фердинанда, «Коварство и любовь», реж. Ю. Хмелецкий, 1970 Фото: electrotheatre.ru

Народный артист России Владимир Коренев оставил достойный след в истории. Его роли запомнятся почитателям его таланта, считает президент Владимир Путин.

О выразил глубокие соболезнования, а также искренние слова поддержки и сочувствия в связи со смертью актёра.

В телеграмме родным и близким артиста, опубликованной на сайте Кремля, отмечается, что Коренев «был человеком яркого, многогранного дарования, выдающимся представителем отечественной школы драматического искусства».

Его талантливые, запоминающиеся работы в кино и на театральной сцене навсегда останутся в истории российской культуры, сохранятся в сердцах зрителей разных поколений, — отметил Путин.

Владимир Коренев ушёл из жизни в возрасте 80 лет. По словам его дочери Ирины, здоровье актёра подкосил коронавирус. Он находился в «красной зоне» в больнице.

Вся театральная карьера Коренева прошла в Московском драматическом театре имени Станиславского, который ныне известен как «Электротеатр Станиславский». Артист пришёл туда в 1961 году. Там же служат его жена Алефтина Константинова и дочь Ирина.

На счету актёра множество ролей в кино, но знаковой так и осталась роль Ихтиандра в экранизации романа «Человек-амфибия» режиссёра Владимира Чеботарёва, которая вышла на экраны в 1961 году. Последний раз Коренев появился перед камерой в 2015 году, когда исполнил роль Владимира Немировича-Данченко в сериале «Орлова и Александров».

В Московской городской думе уже заявили, что поддержат установку мемориальной таблички в память об актёре, если такое предложение поступит, писал NEWS.ru.