Путин возложил цветы к обелиску города-героя Ленинграда

https://static.news.ru/photo/c940ac62-60b7-11eb-8b6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин 27 января возложил цветы к обелиску Ленинграда в Александровском саду Москвы в годовщину полного освобождения города-героя от блокады.

После этого российский лидер планирует посетить Музей Победы на Поклонной горе. Там он осмотрит экспозицию «Подвиг народа», открытую к 75-летию Великой Победы. Интерактивный проект, включающий около семи тысяч экспонатов, 22 фильма-реконструкции и ряд уникальных трёхмерных панорам, воссоздаёт историческую реальность эпохи военного времени и показывает вклад советского народа в победу над нацизмом.

Ожидается, что Путин даст старт иммерсивной онлайн-версии проекта «Подвиг народа: непокорённый Ленинград», посвящённой блокаде Ленинграда, передаёт РИА Новости.

Ранее жители посёлка Сохновка в Назаровском районе Красноярского края устроили фотосессию, посвящённую 77-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Для создания соответствующей атмосферы энтузиасты собрали бабушкины шали, нашли весы старого образца, а также изготовили плакаты. В районной администрации, в свою очередь, рассказали, что в селе Подсосное проживает бывшая блокадница Лидия Федорович. 83-летняя женщина увлекается сборкой пазлов, а ранее она занималась живописью.

Военная блокада Ленинграда немецкими войсками во время Великой Отечественной войны длилась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. Начавшийся в городе массовый голод, усугублённый особенно суровой первой блокадной зимой, проблемами с отоплением и транспортом, привёл к гибели более 623 тысяч его жителей, писал NEWS.ru.