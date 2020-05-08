Путин рассказал, что объединяет россиян

Президент Владимир Путин заявил, что россияне всегда объединяются во время тяжёлых испытаний. Люди сплачиваются вокруг одной главной идеи, уверен он.
По его словам, такой идеей является любовь к родине и патриотизм. Об этом глава государства
Как писал NEWS.ru, Путин считает, что мир стоит на пороге серьёзной угрозы возрождения нацизма. К этому могут привести действия политиков западных стран, которые в угоду личным интересам заигрывают с радикальными представителями общества.
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