Путин рассказал, что объединяет россиян

https://static.news.ru/photo/5012f95a-9126-11ea-8abc-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин заявил, что россияне всегда объединяются во время тяжёлых испытаний. Люди сплачиваются вокруг одной главной идеи, уверен он.

По его словам, такой идеей является любовь к родине и патриотизм. Об этом глава государства сообщил в эфире телеканала «Россия 1». Политик уверен, что россияне всегда считали: «или мы победим — или нас не будет».

Как писал NEWS.ru, Путин считает, что мир стоит на пороге серьёзной угрозы возрождения нацизма. К этому могут привести действия политиков западных стран, которые в угоду личным интересам заигрывают с радикальными представителями общества.