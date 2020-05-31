Путин проведёт видеоконференцию с многодетными семьями и Кузнецовой

https://static.news.ru/photo/c4f3a78c-43b1-11ea-9eff-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

В День защиты детей, который отмечается 1 июня, российский президент в режиме онлайн проведёт конференцию с детским омбудсменом Анной Кузнецовой и многодетными семьями. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Традиционно в День защиты детей Путин обычно вручает награды многодетным семьям, встречается, как правило с уполномоченным при президенте по правам ребенка Анной Кузнецовой. Посредством телеконференции сегодня также такая встреча состоится, — цитирует Пескова «Интерфакс».

По его словам, на связи будут также будут многодетные семьи. Песков напомнил, что такие встречи стали традицией, и президент сохраняет и поддерживает её каждый год. Также представитель Кремля не исключил, что у Путина в этот день возможны и другие встречи.

Как писал NEWS.ru, ранее президент РФ заявил, что воспитание детей является для России одним из общенациональных приоритетов.