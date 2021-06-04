Путин призвал металлургов не обижаться на фразу о «нахлобучивании»

https://static.news.ru/photo/7e3dc6da-c54a-11eb-afd6-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Представителям российской металлургической отрасли не стоит обижаться на слова вице-премьера России Андрея Белоусова об изъятии у них сверхдоходов на 100 млрд. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на ПМЭФ, трансляция велась на официальном сайте форума.

Что касается металлургов, то я прошу коллег — я их всех знаю поимённо, мы с ними знакомы много лет — не обижаться на Андрея Рэмовича. Он в таком запале дискуссионном, может быть, высказался несколько резковато, — цитирует его агентство.

Однако Путин добавил, что конъюнктура рынка изменилась и эта отрасль начала получать сверхдоходы. Получать она их хочет не только за счёт экспорта, но и внутри страны.

Ранее Белоусов заявил, что в прошлом году доходы российских металлургов выросли в разы, они получили 100 млрд рублей сверхприбыли и теперь должны вернуть эти средства в бюджет. По его словам, компании отрасли «нахлобучили» государство.