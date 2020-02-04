https://static.news.ru/photo/2a15c272-475d-11ea-a29e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Андрей Фурсенко Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Во время встречи главы государства с общественностью в Череповце Владимир Путин в шутку пожурил своего помощника Андрея Фурсенко за то, что он невнимательно слушал коллегу.

Путин заметил, что Фурсенко общается с кем-то из зала и сразу же призвал его не отвлекаться на разговоры.

Я вас, Андрей Александрович, отсажу на заднюю парту, если вы будете мне болтать. Послушайте, что говорит коллега, — цитирует президента ТАСС.

В ходе своей поездки в Череповец Путин обсудил подготовку кадров для социальной сферы и экономики. В планы президента также вошло посещение химико-технологического колледжа и Центра боевых искусств.

Как писал NEWS.ru, ранее глава российской аэрокосмической лаборатории «Стратонавтика» Денис Ефремов попросил президента о государственной поддержке этого направления. Путин пообещал поговорить с главой «Роскосмоса», но Дмитрий Рогозин, опередив его, уже выразил готовность помочь.