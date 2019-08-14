https://static.news.ru/photo/0e5006ea-be6b-11e9-b8d6-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Владимир Путин поздравил жителей Владимирской области с 75-летием формирования региона.

По его словам, живущие в области россияне не только хранят её богатейшее культурное и духовное наследие, но и приумножают традиции творческого и созидательного труда, заложенные предками, а также стараются достойно решать стоящие перед регионом задачи.

Прежде всего речь идёт о создании высокотехнологичных производств, поддержке бизнеса и предпринимательской активности граждан, — говорится в телеграмме президента.

Путин выразил уверенность, что инициативность и любовь к родному краю помогут местным жителям добиваться поставленных целей.

Ранее News.ru писал, что российский лидер поздравил работников московского аэропорта Шереметьево с 60-летием со дня его открытия. Он отметил вклад, который аэропорт внёс в развитие гражданской авиации и в укрепление авторитета страны как одного из признанных лидеров в сфере грузовых и пассажирских перевозок.