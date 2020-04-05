Путин поздравил российских геологов с их профессиональным праздником

Глава РФ Владимир Путин направил поздравление геологам и ветеранам отрасли. Их профессиональный праздник в России отмечается в первое воскресенье апреля.
Президент выразил уверенность в том, что бережное отношение к трудовым традициям предшественников вкупе с внедрением современных энергосберегающих и экологических технологий позволят российским геологам решать поставленные задачи.
Этот замечательный праздник отмечают представители важной, ответственной и очень непростой профессии, требующей от человека особых личных качеств, выдержки, искренней любви к своему делу, — подчеркнул Путин.
Как писал NEWS.ru ранее, российский президент Владимир Путин направил 2 апреля своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко телеграмму, в которой поздравил его с Днём единения народов России и Белоруссии.