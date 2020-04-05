Путин поздравил российских геологов с их профессиональным праздником

https://static.news.ru/photo/e35552b8-7708-11ea-a46b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Глава РФ Владимир Путин направил поздравление геологам и ветеранам отрасли. Их профессиональный праздник в России отмечается в первое воскресенье апреля.

Президент выразил уверенность в том, что бережное отношение к трудовым традициям предшественников вкупе с внедрением современных энергосберегающих и экологических технологий позволят российским геологам решать поставленные задачи.

Этот замечательный праздник отмечают представители важной, ответственной и очень непростой профессии, требующей от человека особых личных качеств, выдержки, искренней любви к своему делу, — подчеркнул Путин.

Как писал NEWS.ru ранее, российский президент Владимир Путин направил 2 апреля своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко телеграмму, в которой поздравил его с Днём единения народов России и Белоруссии.