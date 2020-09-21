Путин повысил оклады судей на 3%

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В России с 1 октября оклады судей повысятся на 3%. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В нём отмечается, что решение принято с целью «обеспечения социальных гарантий судьям, полного и независимого осуществления правосудия». Согласно указу, повышение окладов коснётся судей Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов и мировых судов регионов.

Индексация окладов судей происходит ежегодно. Так, в 2019 году оклад был увеличен на 4,3%, в 2018 году — на 4%.

Ранее сообщалось, что с 1 октября в 1,03 раза повышается денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, также на 3% увеличивается зарплата заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева.

17 сентября министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство РФ намерено сбалансировать государственный бюджет за счёт сокращения трат на зарплаты чиновников и вооружение. В одобренном правительством проекте государственного бюджета отмечается, что зарплаты чиновников намерены индексировать в 2021 году, госпрограммы по вооружению сократят на 5%, а «незащищённые» статьи бюджетных расходов оптимизируют на 10%. По словам министра, бюджетные ассигнования планируют сократить на 927 млрд рублей, в 2022 году — на 970 млрд рублей, а в 2023 — приблизительно на 900 млрд рублей, писал NEWS.ru.