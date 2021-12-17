«Пока непонятны»: Путин о последствиях «омикрон»-штамма

Угрозы для здоровья заболевших «омикрон»-штаммом COVID-19 до сих пор непонятны. Об этом, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, заявил президент Владимир Путин, добавив, что некоторые эксперты считают, что последствия могут быть серьёзными. Его слова передаёт «Интерфакс».

Посмотрите, что происходит в относительно благополучных странах. Имею в виду распространение нового так называемого штамма «омикрон». Ещё непонятны последствия, — цитирует его агентство.

По словам Путина, одни исследователи говорят, что это — более лёгкая форма, а другие говорят о возможных тяжёлых последствиях. Однако он обратил внимание на то, что «резко возросло количество болеющих коронавирусом детей, причём с тяжёлыми последствиями».

Ранее в России создали тест-систему, с помощью которой у пациента можно выявить заражение новым штаммом коронавируса «омикрон». Разработка принадлежит ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Глава ведомства Анна Попова отметила, что новая система позволит не только выявлять сам факт заражения коронавирусом, но и определять принадлежность штамма. Кроме того, Попова также рассказала, что из 16 человек, заражённых новых мутацией, 11 были привиты от коронавируса.