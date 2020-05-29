Путин подписал указ о проведении военных парадов 24 июня

https://static.news.ru/photo/e46d5f74-a1d3-11ea-a047-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал новый указ. Согласно документу, военные парады и салюты в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне будут проведены 24 июня 2020 года.

В ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 года в знак благодарности потомков победителям фашистских захватчиков, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны, постановляю провести 24 июня 2020 года военные парады с привлечением вооружения и военной техники, — цитирует документ РИА Новости.

Ранее российский лидер объявил 24 июня 2020 года выходным, а 26 мая приказал начать подготовку к параду.

NEWS.ru также сообщал, что власти Москвы раскрыли детали организации мероприятия. Градоначальник Сергей Собянин подчеркнул, что свободного доступа на Красную площадь в этот день не будет.