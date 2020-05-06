Путин оценил состояние здоровья заразившегося коронавирусом Мишустина

Президент России Владимир Путин рассказал о состоянии здоровья председателя правительства страны Михаила Мишустина, у которого был диагностирован коронавирус.
Идёт на поправку. Всё штатно, восстанавливается, — рассказал Путин, открывая совещание о реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Как писал NEWS.ru, 30 апреля стало известно о заражении коронавирусом премьера Михаила Мишустина. У него поднялась высокая температура. Премьер находится в одной из столичных больниц. По словам пресс-секретаря главы правительства Бориса Белякова, премьер активно консультирует коллег по рабочим вопросам посредством телефона.
ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года, 11 марта 2020 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,6 млн человек, погибли свыше 257 тысяч, выздоровели более 1,2 млн.
В России на 6 мая общее число инфицированных достигло 165 929 (+10 559 за последние сутки), 21 327 пациентов выздоровели (+1462 за последние сутки), умерли 1537 человек (+86 за последние сутки). В Москве 85 937 заболевших (+5858 за последние сутки), выздоровели 8458 (+588 за последние сутки), 866 умерли (+50 за последние сутки).
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