Путин объяснил необходимость наказаний за репосты

https://static.news.ru/photo/3f0b561a-0896-11eb-8293-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ralf-Udo Thiele/imageBROKER.com/Global Look Press

Общечеловеческие правила и нормы поведения в Интернете необходимы так же, как и в обычной жизни. Они не ограничивают свободу слова, считает президент России Владимир Путин.

Он выразил уверенность, что наказания за репосты недостоверной или опасной информации не имеют ничего общего с запретом на критику в адрес властей.

Критика власти у нас не запрещена, запрещено поругание символов государства — флага, герба, гимна. Издевательства над символами государства задевают каждого гражданина. Поэтому это просто защита интересов общества, и так делают в любой цивилизованной стране, — пояснил Путин в интервью ТАСС.

Он добавил, что Интернет позволяет распространять «какой угодно контент». Именно поэтому наказание является оправданным, если речь идёт о распространении «фейков и вранья, которые могут вызвать всеобщую панику», заявил президент. Он также назвал недопустимым распространение детской порнографии или способов совершения суицида, так как «это может нанести ущерб нашим людям».

Ранее, как писал NEWS.ru, эксперты Совета безопасности призвали незамедлительно опровергать распространяемые публично недостоверные сведения о препаратах от коронавируса.